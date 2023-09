Carrefour Collection Marvel 2023 | i dettagli sulla raccolta punti

Leggi su screenworld

(Di domenica 10 settembre 2023) Arriva la, la nuovadedicata ai supereroi e personaggi della Casa delle Idee che sarù attiva dall’11 settembre al 22 ottobree che permette di ottenere diversi gadget collezionabili, tra sacche sport, tazze per la colazione, bicchieri e teli sport degli Avengers. Per ogni 20 euro di spesa neiIper e Market si riceverà un bollino, mentre ne serviranno 15 negli Express e 25 su.it solo se possessori di Carta Payback. Ci sarà poi tempo fino al 5 novembre per richiedere i premi neivendita. Sul sito disono spiegate anche due modalità per velocizzare la. Inoltre, sempre sul sito ufficiale dei ...