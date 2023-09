Carceri | il Sappe chiede il commissariamento del Provveditore

Leggi su anteprima24

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti “Violenta aggressione al personale di polizia penitenziaria presso il carcere di Ariano Irpino. Due detenuti di origine napoletana, appartenenti al circuito media sicurezza, hanno aggredito in maniera violenta, per ore, con calci e pugni, un poliziotto penitenziario, vivo per miracolo solo grazie al pronto intervento di altri poliziotti penitenziari”. Come spiega Tiziana Guacci, Segretario Regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “il poliziotto penitenziario aggredito, durante l’aggressione, è riuscito a lanciare le chiavi della Sezione per evitare che le prendessero i detenuti. L’allarme è stato suonato dal personale sanitario e immediatamente sono intervenuti gli altri colleghi ed il poliziotto è stato immediatamente trasportato in ospedale dal 118. Lievi contusioni per i poliziotti intervenuti per salvare il collega dalla feroce ...