(Di domenica 10 settembre 2023)è sempre più nel. Il brasiliano è ancora nel carcere di Barcellona per il processo ancora in corso sulla presunta aggressione sessuale. In autunno il Tribunale prenderà una decisione ...

Alves è sempre più nel. Il brasiliano è ancora nel carcere di Barcellona per il processo ancora in corso sulla presunta aggressione sessuale. In autunno il Tribunale prenderà una decisione ...Ai 222 milioni di Neymar si sommano i 16 per Yuri Berchiche dalla Real Sociedad, in piùAlves e Lassana Diarra a paremetro zero. Risultati Questo doveva essere l'anno del dominio anche in ...Carvajal del Real Madrid ha espresso la preoccupazione che la finale di Champions Leagu e dei Blancos possa essere 'macchiata' dal '' dei problemi di pubblico allo Stade de France. La finale ...

Caos Dani Alves: la sua statua è stata vandalizzata Corriere dello Sport

Dani Alves è sempre più nel caos. Il brasiliano è ancora nel carcere di Barcellona per il processo ancora in corso sulla presunta aggressione sessuale. In autunno il Tribunale prenderà una decisione ...Scontro totale tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco dopo la fine della sessione di mercato estiva: caos in Germania ...