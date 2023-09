Canottaggio | il doppio senior femminile di Stefania Buttignon e Silvia Crosio vola a Parigi 2024 vincendo la Finale B dei Mondiali!

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Ai Mondiali 2023 die para, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di, nelle ultime Finali B delle specialità olimpiche e paralimpiche sono stati assegnati altri 18 pass (16 olimpici e 2 paralimpici) per i Giochi dell’anno venturo. L’Italia ha provato a centrare l’obiettivo con 2 barche olimpiche, ma a riuscire nell’intento è stato solo ilcomposto da, mentre deve rinviare l’appuntamento con la carta olimpica al prossimo anno il singolomaschile di Davide Mumolo., Mondiali 2023: i pass olimpici in palio gara per ...