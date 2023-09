Campi Flegrei | l' Ingv | probabilità di eruzione relativamente bassa

L'ipotesi di un' eruzione deipreoccupa non poco i vulcanologi e la Protezione civile. E se il Vesuvio , famoso per la sua pericolosità , è costantemente sorvegliato, lo stesso deve valere per i, una ...Napoli . 'Attualmente la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie'. 'Tuttavia, il vulcano ha la sua ...Il terremoto che, come abbiamo visto sul Giornale.it , ha interessato iappena tre giorni fa ha riportato d'attualità un tema molto delicato: cosa potrebbe succedere in caso di eruzione Quali sono le precauzioni previste per la popolazione che abita in ...

Non ci sono però al momento segnali che il magma stia risalendo in superficie. Questo l'intervento dei vertici dell'Ingv sul sito istituzionale ..."Attualmente la probabilità di una eruzione vulcanica è relativamente bassa, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie". A fare il punto sui recenti eventi nell'area ...