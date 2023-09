Campi Flegrei | Ingv | “Probabilità di eruzione vulcanica relativamente bassa”

(Di domenica 10 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Attualmente ladi una, proprio perché non vi sono evidenze di risalita di magma verso la superficie”. “Tuttavia, il vulcano ha la sua inarrestabile naturale evoluzione e, prima o poi, tornerà a eruttare”. A fare il punto sui recenti eventi della Caldera Flegrea, l’areasituata a nord-ovest della città di Napoli, è il Direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Mauro Di Vito, la Direttrice del Dipartimento Vulcani dell’Francesca Bianco e il Presidente dell’Carlo Doglioni sul sito istituzionale. L’-OV assicura il massimo impegno nella raccolta, studio e interpretazione dei dati e “ogni variazione viene e sarà ...

Giovedì 7 settembre la terra ha tremato: un sisma nella zona dei, con epicentro nei pressi di Agnano - Astroni. L'evento è stato registrato alle ore 19.45: grande paura anche a Napoli, dove la scossa è stata percepita in modo distinto, così come la ...Un filo rosso unisce i terremoti di Ancona e deiParla il vulcanologoTra il tragico sisma avvenuto ieri in Marocco e le ultime scosse legate alla dinamica del bradisismo neinon c'è alcun legame, rassicurano gli esperti. È vero che la placca nordafricana ...

Paura ai Campi Flegrei e nelle Marche, ma il sisma del Marocco non c'entra Agenzia ANSA

In caso di eruzione ai Campi Flegrei, la Protezione civile ha un piano ben definito. Ecco come funziona il piano di evacuazione, ma che per adesso è testato solo su carta.Ancora polemiche. I consiglieri comunali di Forza Italia Napoli Iris Savastano e Salvatore Guangi attaccano l'amministrazione partenopea a proposito della situazione dei Campi Flegrei. “Dopo le decine ...