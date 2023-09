Campania | caccia sospesa | il TAR accoglie ricorso delle associazioni e blocca la delibera regionale

(Di domenica 10 settembre 2023) Caserta. Con Decreto n. 3697/2023, il TARha accolto ilper motivi aggiunti presentato dalleENPA, LIPU e WWF Italia all’indomani della pubblicazione nel BURC, dellafinalizzata a riaprire la, emanata dopo frenetiche e straordinarie attività del Consiglio e della Giuntariunitisi d’urgenza proprio per concedere aitori di sparare nella cosiddetta preapertura. “È svilente – dichiarano le– che un ente con competenze delicatissime si adoperi con queste modalità, investendo prezioso tempo e denaro di tutti solo per consentire a privati cittadini di svolgere un passatempo. E’ altrettanto deprimente e triste constatare che le delibere siano state pubblicate nel pomeriggio di ieri, ...

...TARha accolto il Ricorso per motivi aggiunti presentato dalle associazioni ENPA, LIPU e WWF Italia all'indomani della pubblicazione nel BURC, della delibera finalizzata a riaprire la,...Con la partecipazione di Luigi, Giulia Crivelli e Virginia Hill. Introduce e modera Michael ... Santa Maria del Cedro, Soriano Calabro, Tarsia, Vibo Valentia, Zambrone ": Napoli - ......Tarha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalle associazioni Enpa, Lipu e Wwf Italia all'indomani della pubblicazione nel Burc, della delibera finalizzata a riaprire la,...

Ok alla preapertura della caccia in Campania Caccia Magazine

Con Decreto n. 3697/2023, il TAR Campania ha accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalle Associazioni ENPA, LIPU e WWF...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioNews il tuo sit ...ENPA, Lipu e WWF Italia: “La Regione continua a sprecare tempo e risorse solo per fare regali alla lobby venatoria; ora comunichi immediatamente la notizia ai ...