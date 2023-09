Camelia Mihailescu | chi è la moglie romena di Vannacci | amante degli animali e del fitness | possibile volto dei talk show

(Di domenica 10 settembre 2023)è ladi Robertodi origine, madre di due ragazze, Elena e Michela. Se il generale si sta prendendo la scena in questi giorni, intervistato anche dal Giornale d'Italia in occasione della presentazione del suo libro "Il Mondo al contrario" a Marina di Pietras

A difende a spada tratta il successo del marito ci ha pensato, che si è esposta sui social.La più grande fan di Roberto Vannacci , il generale dell'Esercito italiano, criticato per il suo libro "Il mondo al contrario", è la moglie. Rumena di origine,...Marco Zonetti per Dagospia9 Fra i tantissimi fan del generale Roberto Vannacci, che spuntano come funghi dopo la pubblicazione del fenomeno letterario politicamente scorrettissimo 'Il mondo al contrario', ...

Camelia Mihailescu, la moglie del generale Vannacci che lo difende sui social Corriere Fiorentino

Generalul Roberto Vannacci, a carui carte a ocat Italia din cauza mesajelor homofobe i rasiste, este criticat de opinia publica din Peninsula de ipocrizie. Discursul sau anti-minoritai vine în cont ..."Il Mondo al contrario" di Roberto Vannacci è un libro che sta facendo molto discutere. Nonostante ciò le vendite crescono notevolmente e il generale è ...