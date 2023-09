Calendario Mondiali rugby 2023 oggi | orari partite 10 settembre | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) La Coppa del Mondodiproseguirà in Francia, domenica 10: alle ore 13.00 si giocherà Giappone-Cile, mentre alle ore 17.45 sarà la volta di Sudafrica-Scozia, infine alle ore 21.00 si disputerà Galles-Fiji. La diretta tv sarà disponibile per Giappone-Cile su Sky Sport Max, per Sudafrica-Scozia su Rai Sport HD e Sky Sport Arena, per Galles-Fiji su Sky Sport Arena, mentre la direttasarà fruibile per Giappone-Cile su Sky Go e Now, per Sudafrica-Scozia su Rai Play, Sky Go e Now, per Galles-Fiji su Sky Go e Now.femminile, le convocate dell’Italia in vista del Test Match col GiapponeCOPPA DEL MONDODomenica 1013.00 Giappone-Cile – Sky Sport ...