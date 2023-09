Calendario Mondiali canottaggio 2023 oggi | orari 10 settembre | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Idie para, in corso a Belgrado, in Serbia, qualificanti per Olimpiadi e Paralimpiadi di Parigi 2024, si chiuderanno, domenica 10, con l’ottava ed ultima giornata di gare, dedicata alle ultime otto finali delle specialità olimpiche e paralimpiche. L’Italia sarà protagonista al mattino con 4 equipaggi, dei quali 1 impegnato nelle Finali D e 3 nelle Finali B: sono 2 le barche olimpiche che cercheranno il pass per Parigi 2024, ovvero il doppio senior femminile, a cui basterà non arrivare ultimo in Finale B per andare ai Giochi, ed il singolo senior maschile, che dovrà rientrare tra i primi 3 in Finale B per ottenere la carta olimpica. Saranno invece 3 gli equipaggi azzurri impegnati nelle Finali A del pomeriggio: la barca paralimpica ...