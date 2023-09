Calendario Italia qualificazioni Europei 2024 | date e avversarie prossime partite

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) Sono cinque ledi qualificazione ai prossimidelche attendono l’. Sinora gli Azzurri hanno raccolto 4 punti in tre: 3 con ct Roberto Mancini (ko con l’Inghilterra e successo con Malta) e 1 con Luciano Spalletti in panchina (l’ultimo pareggio con la Macedonia del Nord). Il prossimo avversario della Nazionalena sarà l’Ucraina (martedì 12 settembre), unica formazione non ancora incontrata dagli Azzurri nel percorso verso Germaniae contro cui giocherà anche l’incontro conclusivo il prossimo 20 novembre. In mezzo alle due sfide all’Ucraina due match interni (contro Malta il 14 ottobre e contro la Macedonia del Nord il 17 novembre), inframmezzati dalla trasferta in casa dell’Inghilterra (17 ottobre). Di seguito il ...