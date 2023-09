Calciomercato Milan – Dalla Spagna | “Il Diavolo punta Scalvini per il 2024”

(Di domenica 10 settembre 2023)riferiscono come ilsia intenzionato are sul difensore dell'Atalanta Giorgioper il

Commenta per primo Il Betis pensa al rinnovo di Juan Miranda . Secondo quanto riportano in Spagna, il terzino sinistro classe 2000, accostato anche al, è pronto a ridiscutere il suo contratto con il Betis, in scadenza a giugno 2024 .Scalvini (LaPresse) -.itIl profilo di Scalvini stuzzicherebbe e non poco il 'Diavolo',... Entrato nei radar del, il difensore dell'Atalanta potrebbe risultare il protagonista di un ...2 Non solo rischi di forfait in casa. Anche sul fronte nerazzurro scatta un piccolo allarme in vista del derby , in programma sabato 16 alle ore 18, allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milano. I media sudamericani, dalla ...

Calciomercato Milan, scelto il difensore del futuro: colpo da 40 milioni MilanLive.it

Massimiliano Allegri pronto a rivoluzionare completamente la sua Juventus: il tecnico bianconero sta cambiando tutto.Siamo caduti in basso. Fa male, è difficile, forse impossibile accettarlo, ma lucidamente non siamo sorpresi: ed è forse la cosa peggiore, perché non si intravede una possibile inversione di tendenza.