Calcio | Ucraina; Zinchenko | ' Con l' Italia sappiamo cosa fare'

(Di domenica 10 settembre 2023) "Per quanto riguarda la partita contro l', prima di tutto dobbiamo recuperare. Ognuno di noi capiscedeve, quindi spero che avremo abbastanza tempo per recuperare per una partita molto ...

Il commento su Sky Sport 24 di Paolo Condò il giorno dopo l'esordio con pareggio in Macedonia della nuova Italia di Spalletti: 'Delusione per un risultato che ci mette ansia. Il primo tempo mi fa ben ..."Vorrei dare questo premio a tutti i tifosi della squadra nazionale dell', perché hanno raggiunto questo risultato - ha detto - Con il loro sostegno, era impossibile perdere. Capisco che la ...Da Skopje subito a Malpensa e poi dall'aeroporto a Milanello, il centro sportivo del Milan, scelto per il ritiro degli azzurri in vista della sfida del Meazza contro l'. Questo pomeriggio ...

Qualificazioni Europei, l'Ucraina ferma l'Inghilterra. Ok il Belgio di Lukaku Corriere dello Sport

Gli azzurri, dopo il pareggio con la Macedonia del Nord, si trovano in una situazione complicata per la qualificazione a Euro 2024. Attualmente, l'Italia ha solo 4 punti dopo tre partite, tra cui una ...Inutile girarci attorno: si è messa malissimo. Nel girone di C di qualificazione agli Europei di calcio 2024 l'Italia ha ottenuto sin qui appena 4 punti in tre partite, frutto di una vittoria striminz ...