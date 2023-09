Calcio | Qualificazioni Euro 2024 | Danimarca corsara in Finlandia | Olanda ok con l’Irlanda | vince l’Albania

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) La domenica calcistica inpa, vista la sosta dei campionati, è stata caratterizzata dalleaglipeiin Germania: ben nove le sfide che si sono disputate in questa giornata, la quale ha consegnato risultati importanti per il destino delle squadre in campo. Nel girone B, i Paesi Bassi fanno un passo in avanti per la corsa al secondo posto: gli orange hanno sconfitto per 2-1fuori casa, un risultato che permette alla squadra di Ronald Koeman di issarsi alle spalle della Francia a 9 punti in classifica. Vantaggio irlandese con un rigore trasformato da Idah al 4?, con la stessa moneta arriva il pareggio neerlandese con Gakpo al 19?, per poi ribaltare il risultato con Weghorst al 56?. Nell’altra sfida del gruppo, la Grecia ha schiantato Gibilterra per 5-0, appaiandosi ai ...