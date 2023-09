Calcio | ManUnited | Antony in concedo per difendersi da accuse di violenza

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) Manchester, 10 set. (Adnkronos) - All'ala del Manchester Unitedè stato concesso un congedo per rispondere alledinei confronti di alcune donne mosse contro di lui. Il 23enne all'inizio di questa settimana è stato escluso dalla squadra del Brasile dopo ledi aggressione fisica ripetute da gennaio nei confronti della sua ex fidanzata Gabriela Cavallin, su cui sta indagando la polizia e che lui nega. Lo United ha concordato con il giocatore di stare lontano dal club per concentrarsi sulla difesa.non è stato arrestato né accusato e afferma che collaborerà con la polizia per dimostrare la sua innocenza. Lo United, appena reduce dall'uscita di Mason Greenwood dal club, ha dichiarato in un comunicato: "Il Manchester United riconosce lemosse ...