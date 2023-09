Calcio | Germania Flick a rischio esonero Ma io continuo a lottare

Neldi oggi "è difficile prevedere" quello che accadrà, ha sottolineato Flick. Per il ... la Dfb ha confermato Flick con l'obiettivo di guidare laall'Europeo in cui sarà padrona di ...... anzi: secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il ct azzurro vorrebbe tenere in piena considerazione il difensore ex Juventus ora approdato inall'Union Berlino. Non più capitano ...... il Kazakistan affronterà l'Irlanda del Nord per il match valido per la sesta giornata delle qualificazioni a gli Europei che si svolgeranno indal 14 giugno al 14 luglio 2024;di ...

Germania, è crisi nera. Poker dal Giappone, Flick a un passo dall'esonero Calciomercato.com

L'indiscrezione è clamorosa. Secondo la Bild, la Germania sta pensando a Louis Van Gaal come sostituto di Hansi Flick. Il ct tedesco si giocherà tutto nell'amichevole contro la Francia ma, tra i vari ...Inutile girarci attorno: si è messa malissimo. Nel girone di C di qualificazione agli Europei di calcio 2024 l'Italia ha ottenuto sin qui appena 4 punti in tre partite, frutto di una vittoria striminz ...