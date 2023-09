Calafiori non dimentica De Rossi | il retroscena sull’ex Roma

(Di domenica 10 settembre 2023) Daniele Deresta sempre una figura di riferimento a, non è un caso come Riccardone ricorda un curioso aneddoto. Il difensore attualmente al Bologna ha così… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

... un po' come sui tre under 22 di rilievo Ndoye, Fabbian e. TORINO (Voto 6+; Acquisti 47,1 ... senza partenze di spessore nonostante i corteggiamenti da parte di alcune big che poisi sono ...Commenta per primo Nel corso della presentazione di Riccardo, è intervenuto in conferenza stampa il direttore sportivo del Bologna Marco Di Vaio , che ... ' Per quello che ci siamo detti...Un ex Roma come Riccardo, invece, si è appena trasferito al Bologna, maha di certo dimenticato la sua avventura nella Capitale . Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro ...

Bologna, Calafiori: 'L'importante è essere qui. Roma Non è un mio ... Calciomercato.com

L’attacco dell’Inter si è trasformato in estate, tornando per certi versi al passato: la rivelazione L’Inter ha inseguito a lungo tanti giocatori in questa sessione estiva di mercato. Alcuni alla fine ...In casa Bologna oggi è stato presentato Riccardo Calafiori, n uovo terzino sinistro felsineo. Ecco le sue parole in conferenza stampa. "Una brava persona che può diventare un grande allenatore. Io ...