Cala il sipario sul G20 | Lula raccoglie il testimone | “Viviamo in un mondo dove la ricchezza è concentrata”

Leggi su feedpress.me

(Di domenica 10 settembre 2023) Il premier indiano Narendra Modi ha passato il, anzi il martelletto di legno delle riunioni, al presidente brasiliano Luiz Inacioda Silva , chiudendo il G20 di New Delhi e la guida di turno indiana. Nel 2024 la presidenza del gruppo dei principali Paesi industrializzzati e in via di sviluppo spetterà al Brasile. Il Consiglio di Sicurezza dell’Onu ha bisogno di nuovi Paesi in via...