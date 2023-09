Caivano | Alto Impatto | identificate 103 persone

... con il personale demolito in 4:03.34 nei 1500 di Padova, e conferma di potersi esprimere ad... nella rassegna valida anche per i Societari di corsa, è la burundese Francine Niyomukunzi (...Anzi, piùè il livello culturale più subdola è la violenza. Lo stereotipo diffuso è che chi ... Tutte le volte in cui avvengono fatti drammatici, come quelli dello stupro di Palermo o di, ...Agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune die in ...

Napoli: operazione “Alto impatto” a Caivano Poliziamoderna.it

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 103 persone, di cui 15 con precedenti di polizia, e controllato 64 veicoli.Operazione nelle case popolari di via dell’Archeologia: trovati droga nelle fioriere e denaro nei muri, 3 arresti per spaccio e 26 denunce per occupazione abusiva. Gualtieri: “Vogliamo risanare il qua ...