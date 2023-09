Quattro ragazzi muoiono in un incidente stradale a. Altri due sono gravi e si trovano in ospedale. Tutti viaggiavano a bordo di una Ford Fiesta , che, ha urtato un marciapiede all'altezza ...In viale Marconi, a, questa mattina sono morti quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni. Due sono, invece, rimasti ... unasilenziosa che allontana l'obiettivo dei decessi zero Non si ferma ...... 1982 Raffaele Callia e altri, Storia del movimento sindacale nella Sardegna meridionale,... Lo sciopero generale del 1904 Ladi Itri del 1911 È interessante notare come Wikipedia non ...

Cagliari: strage sulla strada, muoiono quattro giovani TGLA7

Quattro morti e due feriti gravi. È pesantissimo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto poco dopo le 5 a Cagliari. Hanno perso la vita quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, ...In viale Marconi, a Cagliari, questa mattina sono morti quattro ragazzi tra i 19 e i 20 anni. Due sono, invece, rimasti feriti. Questo è il tragico bilancio del terribile incidente avvenuto questa ...