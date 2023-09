Cagliari | in sei su un’auto  ad alta velocità all’alba | morti quattro giovani tra i 18 e i 20 anni | feriti gli altri due

(Di domenica 10 settembre 2023) I sei viaggiavano suche ha urtato il marciapiede e si è poi ribta: rientravano da un locale. Isono stati trasportati in ospedale in codice rosso

... Jannik non ha risposto alla convocazione per il playoff con la Corea apreferendo giocare ... E poi ancora più duro:" Se nonfiero di giocare per il tuo Paese fatti fare un certificato ...Una strage, un incidente terrificante con un bilancio che pesantissimo. Siamo a, dove poco dopo le 5 del mattino di oggi, domenica 10 settembre, hanno perso la vita ... Iragazzi infatti ...... due ragazzi e due ragazze tra i 18 e i 20 anni, non sono state diffuse, la polizia locale dista lavorando per ricostruire l'incidente. La Ford Fiesta con a bordo iragazzi stava ...

Cagliari, in sei su un’auto ad alta velocità all’alba: muoiono in quattro tra i 18 e i 20 anni Corriere della Sera

Stando a una prima ricostruzione, i sei erano a bordo di una Ford Fiesta che viaggiava ad alta velocità da Cagliari in direzione Quartu. Sotto il cavalcavia l’improvvisa sterzata, forse quando chi era ...Drammatico incidente all’alba a Cagliari, morti quattro ragazzi di età compresa tra i 18 e 20 anni. L’impatto è avvenuto in viale Marconi, strada di grande traffico del capoluogo sardo, che collega co ...