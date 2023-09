Buoni fruttiferi | buone notizie per i risparmiatori | ecco cosa sta succedendo

(Di domenica 10 settembre 2023) Tra i prodotti di risparmio postale prediletti daici sono i: il gruppo postale ha alzato i tassi di interesse per contrastare la fiammata inflazionistica. Il tasso inflattivo non cenna ad arrestare e le proiezioni confermano che non scenderà al 2% nel breve periodo, come auspicato dalla Banca Centrale Europea. Diversi istituti bancari e il gruppo postale hanno deciso di aggiornare i tassi di interesse di alcuni, diventando sempre più concorrenziali. L’aggiornamento dei tassi di interesse è al rialzo per cui gli incrementi dei rendimenti concernono ipostali già in essere. È possibile che Cassa Depositi e Prestiti lanci nuovi prodotti di gestione del risparmio....

Anche a coloro che si affidano a strumenti tutto sommato semplici, come ipostali. Le aliquote applicate, infatti, oltre che obbligatorie saranno anche costanti, ossia previste a ...L'inflazione non accenna ad arretrare e così, come stanno facendo anche altre banche, Poste Italiane ha aggiornato nuovamente i tassi di interesse di alcunipostali che sono diventati quindi ancora più competitivi. Al momento non è stato lanciato nessun nuovo titolo per cui gli aumenti dei rendimenti riguardando i bfp già in essere. Non è ...'Ipostali a termine senza indicazione della scadenza non si prescrivono'. È quanto decide il Tribunale di Grosseto a tutela di due risparmiatrici che hanno investito migliaia di euro in ...

Quanto rendono i buoni fruttiferi postali Il confronto con i Conti ... SOStariffe.it

I Buoni fruttiferi postali continuano a essere sempre più competitivi e vantaggiosi soprattutto dopo l’ultimo aggiornamento dei tassi di interesse in aumento deciso dalla Cassa depositi e Prestiti e ...Cremona: Non può ritenersi onere del risparmiatore attivarsi per verificare la scadenza del buono e, conseguentemente i termini di prescrizione, comportando ciò un’inammissibile inversione dell’onere ...