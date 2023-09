(Di domenica 10 settembre 2023)Durigon, Gabriele Milone, Lino Chillotti, Liliana Segre, Giancarlo Galan, Guido Clericetti, Marina Morgan, Josè Feliciano, Luigi Ciotti, Mario Baldassarri, Jim Hines, Sergio Santarini, Umberto Ambrosoli, Viviana Beccalossi, Marco Chiudinelli, Matteo Mosterts, Elio Verde, Davide Bresadola, Alberto Cossentino, Nicola Sansone, Lorenzo Giustino, Ruggero Pasquarelli, Matteo Corazzi… Oggi 10 settembre compiono gli anni:, giornalista; Gabriele Milone, calciatore; Lino Chillotti, artista; Liliana Segre, senatrice, reduce dall’olocausto; Auro Enzo Basiliani, ex calciatore; Ernesto Gastaldi, regista, sceneggiatore, scrittore;, ex ...

...Lecce ha comunicato che l'esterno offensivo domani (giorno per altro del suo 32esimo) ... Sull'out offensivo sinistro, Sansone ora si giocherà una maglia con Banda, protagonista di un...Il partito si sta preparando alle Europee 'con la convinzione di poter ottenere unrisultato, ... il 29 ci sarà il Berlusconi day', che cade nel giorno deldel leader scomparso. 'Ma ...Oggi Oscar compie 32 anni. Potrebbe essere la persona ideale per entrare dentro il grande dibattito sulla trasformazione del calcio globale in atto in questi mesi Oggi Oscar compie 32 anni. Potrebbe ...

Buon compleanno Autolaghi, un secolo fa nasceva la "strada dei sogni" che fece grande Varese VareseNoi.it

Buon compleanno Simona Salvi, Giacomo Losi, Claudio Durigon, Gabriele Milone, Lino Chillotti, Liliana Segre, Giancarlo Galan, Guido Clericetti, Marina ...Facciamo oggi gli auguri ad Andrea Innesto, per tutti Cucchia, che compie 59 anni. Dal 1985 al 2017 è stato il sassofonista (e corista) di Vasco in tutti i concerti. Nato a Bologna il 10 settembre ...