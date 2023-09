Brunello Cucinelli | “Ai giovani dico ‘siate le sentinelle del nuovo mondo’ Tornate a sognare ad innamorarvi” Il racconto della festa per i suoi 70 anni in Umbria

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 settembre 2023) “Voisiete i paladini dell’umanità. I custodi del creato. Ledelmondo. Dovete tornare a credere nei grandi ideali dell’essere umano come la spiritualità, la bella politica, la giustizia…Abbiate il coraggio di tornare a, perché una vita senza sogno non ha tanta logica di essere vissuta. Curate le belle cose del mondo, sentitevene responsabili. Siate rigorosi e dolci, esigenti maestri e amabili padri. Affrontate la tecnologia con umanità, perchè potrebbe rubarci quell’animo che il Creato ci ha dato. Affrontate questa intelligenza artificiale immaginando che possa portarci qualcosa di veramente speciale ma senza dimenticare il grande valore dei libri escrittura. Non posso immaginare che vi sia un robot che, alzando gli occhi al cielo e guardando le stelle, si ...