Brindisi-Catania posticipata | il motivo

(Di domenica 10 settembre 2023) Continua il programma della 2ª giornata del campionato di Serie C e in particolar modo il Girone C regala spettacolo. Nel primo match del turno gol ed emozioni tra Sorrento e Audace Cerignola, la sfida si è conclusa sullo spettacolare 2-2. E’ altissima l’attesa per le altre partite. Il Crotone in campo contro la Turris, trasferta del Potenza sul campo del Latina. A chiudere Monopoli-Monterosi. Lunedì in campo altre partite. Nel big match sfida tra Benevento e Francavilla, poi Foggia-Giugliano, Juve Stabia-Avellino e Picerno-Terano.Non si gioca, invece, la partita tra. Il? Come confermato dalla Lega Pro, attraverso un comunicato, il rinvio è stato ufficializzato per l’inagibilità dello stadio Iacovone in seguito all’incendio ...

Perugia - Pescara 20:45 ITALIA SERIE C - GIRONE CPosticipata ... Ilnon scenderà in campo per la seconda giornata di campionato : il club etneo avrebbe dovuto giocare contro ilalle ore 20.45 (domenica 10 settembre) ma il match è stato rinviato a data ...

Il Brindisi “approfitta” della sosta forzata per lavorare e recuperare gli infortunati in vista dei prossimi impegni di campionato. Il rinvio del match contro il Catania, disposto dalla Lega per ...Entra nel vivo la seconda giornata di Serie C con vari big match e partite delicate: le date e gli orari di tutte le sfide e dove seguirle in diretta tv o streaming ...