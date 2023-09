Brandizzo, sciacalli in azione dopo la strage: chiedono i soldi per le vittime ma sono dei truffatori ilmattino.it

Daniela Tommasiello, vedova di Giuseppe Sorvillo, si è abbandonata a un amaro sfogo. Intanto a Brandizzo alcuni sciacalli bussano di casa in casa per una falsa raccolta fondi ...Sciacalli in azione a Brandizzo dopo la tragedia del 30 agosto sui binari della ferrovia in cui hanno perso la vita a cinque operai. A darne notizia il sindaco del paese vicino ...