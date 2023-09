Borussia Dortmund | tentativo per un clamoroso ritorno

Poi l'offerta del, con cui Klopp ha scritto la storia. E il resto è colorato di rosso, il colore del Liverpool. Memore dei suoi anni al Mainz, Klopp è tornato a casa. E si è ...Commenta per primo Ilstudia le mosse per la prossima finestra di mercato e nel farlo guarda al suo passato. Il nome che prende quota è quello di Jadon Sancho . Il giocatore non è al centro del progetto ...Una vittoria arrivata all'ultima giornata e più per demerito del, letteralmente suicidatosi. Tra Tuchel e la 'nuova' dirigenza ci sono poi stati diversi problemi in materia di ...

Borussia Dortmund, a volte ritornano. L'obiettivo per gennaio è Jadon Sancho TUTTO mercato WEB

E i prossimi incroci con il Borussia Dortmund nella fase a gironi di Champions League gli riserveranno emozioni particolari... Thiaw è cresciuto con i colori blu dello Schalke 04. Il difensore tedesco ...Dopo averlo venduto a peso d'oro, il Borussia Dortmund ci riprova per Jadon Sancho, attaccante di proprietà del Manchester United che solamente due stagioni or sono è costato circa 100 milioni ai Red ...