(Di domenica 10 settembre 2023) Massimo, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista deltradel 16 settembre

Bonanni: “Inter-Milan è un derby importante. Vedremo se ci sarà Giroud” Pianeta Milan

Bonanni: «Il Milan può lottare per lo scudetto. Derby di Milano Senza Giroud…». Le sue parole a TuttoMercatoWeb Intervenuto ai microfoni di TMW Radio l’ex calciatore e tecnico Massimo Bonanni ha parl ...Massimo Bonanni, ex calciatore, ha detto la sua a TMW Radio ... La Juventus non ha le coppe ma l'Inter ha due squadre veramente e deve vincere assolutamente il campionato. Milan e Napoli possono ...