Bolzano | si lancia da Castello Greifenstein con la tuta alare | morto base jumper

(Di domenica 10 settembre 2023) Il corpo è già stato recuperato, per la vittima non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire le dinamiche della vicenda

. Ennesimo dramma in montagna questa mattina in Alto Adige. Una persona , secondo le prime informazioni, dopo essersi lanciata con una tuta alare si è schiantata vicino alle rovine di Castel ...Secondo quanto riferisce l' Ansa , finora non si erano mai registrati lanci con la tuta alare in questa zona della conca di. La salma del giovane altoatesino è stata recuperata dall'...Finora non si erano registrati lanci con la tuta alare su questo pendio della conca di. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino con l'ausilio dell'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites in ...

Bolzano, si lancia con tuta alare ma precipita: morto TGCOM

BOLZANO - Ha tentato il volo con la tuta alare dove nessuno aveva mai osato ovvero vicino al castello Castel Greifenstein, per poi "volare" sulla conca di Bolzano. Una ...Il corpo è già stato recuperato, per la vittima non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire le dinamiche della vicenda ...