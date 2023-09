Bolzano | si lancia con la tuta alare ma precipita | morto

... base jumper sie sbatte contro una roccia: morto Secondo il racconto di un testimone, il giovane si era lanciato con la tuta alare puntando verso l'ospedale di, dove evidentemente .... Ennesimo dramma in montagna questa mattina in Alto Adige. Una persona , secondo le prime informazioni, dopo essersi lanciata con una tuta alare si è schiantata vicino alle rovine di Castel ...Secondo quanto riferisce l' Ansa , finora non si erano mai registrati lanci con la tuta alare in questa zona della conca di. La salma del giovane altoatesino è stata recuperata dall'...

Bolzano, si lancia con la tuta alare e precipita nel bosco: morto un ... Open

BOLZANO - Ha tentato il volo con la tuta alare dove nessuno aveva mai osato ovvero vicino al castello Castel Greifenstein, per poi "volare" sulla conca di Bolzano. Una ...Il corpo è già stato recuperato, per la vittima non c'è stato nulla da fare. I carabinieri indagano per ricostruire le dinamiche della vicenda ...