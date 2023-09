Bolzano | muore dopo un lancio con tuta alare

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 10 settembre 2023) Un ragazzo altoatesino è morto oggi, domenica 10 settembre, precipitando in un bosco,uncon ladalla torre di Castel Greinfenstein (conosciuto anche come Castel del Porco) a Cologna, frazione di San Genesio, in provincia di. Un testimone, riporta ‘Alto Adige’, racconta come il giovane si fosse lanciato con laprobabilmente in direzione dell’ospedale di, dove pensava di atterrare con il paracadute in uno dei campi lì vicino. Qualcosa, però, è andato storto e l’uomo è precipitato nel bosco a qualche decina di metri sotto il sentiero che da Settequerce porta a Castel Greifenstein. Un luogo, sottolinea il quotidiano, da dove finora nessuno aveva osato lanciarsi. L'articolo proviene da Sbircia la ...