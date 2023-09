Bigh Tech nel mirino di Meloni | arriva la Minimun Tax

(Di domenica 10 settembre 2023) Le multinazionali, e in particolare i giganti del Web, finiscono neldel governo. A palazzo Chigi si inizia a ragionare su come dare corpo alla delega fiscale e uno dei punti sul tavolo è la tassazione dei grandi gruppi internazionali che fanno affari d’oro nel nostro Paese pagando tasse risicate. Il primo decreto legislativo in attuazione della riforma del Fisco verrà presentato nei prossimi giorni. Il testo imporrà una tassazione minima del 15% e una serie di obblighi compensativi per chi non raggiunga tale quota. Global Minimum Tax sui profitti della multinazionali Il governonon ha inventato nulla, ma ha spinto il piede sull’acceleratore dal momento che mancano poco più di tre mesi alla presentazione della legge di Bilancio e occorre trovare velocemente le risorse. Tutto nasce con l’accordo dell’Ocse sulla tassazione delle ...

In Italia le filiali delle Bighanno versato al Fisco un totale di 150 milioni di euro a fronte di un fatturato aggregato di 8,3 miliardi . Si tratta di poco più dell' 1,8% di tasse . Paesi a ...Perplessità sono state espresse dalla Lega, in difesa della libertà delle. 'In questa Europa che da anni non cresce e già destinata alla deindustrializzazione e all'irrilevanza sugli ...Ma la Lega " unico partito contrario " insorge in difesa della libertà delledi continuare a operare e fatturare senza regole in Europa e della libera circolazione delle fake news. "In ...

Non possiamo rassegnarci a considerare normale che un imprenditore privato decida in autonomia o, comunque, al di fuori di qualsiasi processo democratico, chi ...