Biden | la gaffe del presidente Usa

(Di domenica 10 settembre 2023) "Good evening Vietnam" ha detto, arrivando ad Hanoi “Good evening Vietnam”. Arrivato ad Hanoi dopo il G20 a Nuova Delhi, ilamericano Joeappare affaticato in conferenza stampa e fa una battuta forse non proprio appropriata. “Buonasera a tutti – esordisce – è già sera, vero? é stato il giro del mondo in cinque giorni, uno dei miei collaboratori mi ha detto: ti ricordi la famosa canzone ‘Good morning Vietnam’? (Buongiorno Vietnam, ndr.) Bene, good evening (buonasera, ndr.) Vietnam”. “Good Morning Vietnam”, era il grido con il quale il Dj dell’aviazione americana Adran Cronauer apriva le sue trasmissioni mattutine alla radio dell’esercito americano durante la guerra del Vietnam, ed è il titolo del film con Robin Williams che racconta la sua storia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

