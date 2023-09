Il presidente americano Joead Hanoi per una visita volta ad approfondire i legami con il Vietnam per contrastare la crescente influenza della Cina.è sbarcato dall'Air Force One, in arrivo dal G20 di ...Il moto ondulatorio è stato sentito anche nella vicina Algeria ed èfino al sud della ... Dalla premier Giorgia Meloni al presidente americano Joe, dal padrone di casa Narendra Modi al ...Lo scrive Dagospia , secondo cui, 'non a caso il pessimo sondaggio sulla candidatura di, che ha fatto sobbalzare i Dem, èdalla Liberal Cnn'. Usa 2024,addio e tutto su Gavin ...

Biden arrivato in Vietnam dopo il G20 di Delhi Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il presidente americano Joe Biden è arrivato ad Hanoi per una visita volta ad approfondire i legami con il Vietnam ...(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Hanoi in Vietnam dak G20 di New Delhi per una visita di due giorni nel paese ...