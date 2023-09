Bergomi | «Il top per l’Italia Barella Dimarco consapevole»

Leggi su inter-news

(Di domenica 10 settembre 2023)rischia di non poter partecipare ai prossimi Europei. Il pareggio contro la Macedonia del Nord compromette il percorso,su Sky Sport analizza il match e alcuni giocatori tra cui. MIGLIORI – In una serata così buiatrova i migliori nelvista a Skopje: «Il mio top è. Gli do 7 per la partita, ha fatto molto bene le due fasi, sia offensiva che difensiva. Ha dato qualità, anche palloni e inserimenti giusti. Dal suo tiro è arrivata la traversa per il successivo gol di Immobile. Pronti-via mi era piaciuto anche, Bastoni in impostazione e Di Lorenzo.con le sue parole ci ha riportato alla realtà, le facce dei giocatori erano consapevoli.oggi ha pareggiato» Inter-News - ...