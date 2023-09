Benevento-Virtus Francavilla lunedì 11 settembre 2023 ore 20 | 45 | convocati | formazioni | quote | pronostici Andreoletti con 7 indisponibili

(Di domenica 10 settembre 2023) Seconda giornata di Serie C girone C con il nuovotargatoche fa il suo esordio in casa contro la. Per le streghe non è andato bene il debutto sul campo della Turris, che ha vinto in rimonta per 3 a 1 mostrando i limiti di una squadra forte ma ancora in cerca dei giusti meccanismi. La scelta del tecnico, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Commenta per primo Il tecnico delMatteo Andreoletti ha parlato prima della sfida con laFrancavilla. Ecco le sue dichiarazioni riportate da pianetazzurro.it . 'Mi aspetto una gara diversa da quella scorsa. Un ...Dopo un mercato da applausi, ilprepara alla seconda sfida di campionato sul campo dellaFrancavilla. Una partita da affrontare con attenzione secondo mister Andreoletti che, in conferenza stampa, ha avvertito i ...... il tecnico giallorosso Matteo Andreoletti ha diramato l'elenco dei calciatori disponibili per la seconda giornata di campionato di Lega Pro, girone C,Francavilla. Di seguito i ...

Benevento-Virtus Francavilla dove vederla: Sky, NOW o Rai Sport Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Goal Italia

La partita Benevento-Virtus Francavilla di lunedì 11 settembre in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la seconda giornata del Girone C di S ...Juve Stabia-Avellino: probabili formazioni. Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie C 2023/24. Le ultime.