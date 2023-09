Bellucci-Machac oggi in tv | orario | canale e diretta streaming finale Challenger Cassis 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 10 settembre 2023) Mattiaaffronterà Thomasnelladeldi. Dopo una prima parte di stagione non particolarmente entusiasmante (Australian Open escluso),sta finalmente ritrovando il suo tennis ed è tornato a far bene a livello. Lo dimostra la prestigiosaraggiunta in Francia, dove ha vinto ben quattro match, alternando vittorie nette a successi più sofferti. A contendergli il titolo sarà il ceco, specialista di queste condizioni di gioco e favorito secondo i bookmakers. Non è da escludere tuttavia che possa accusare le fatiche della semicontro Muller, vinta solo al tie-break del terzo.e ...