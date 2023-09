Belen Rodriguez | il nuovo progetto dopo l’addio a Mediaset | l’indizio sui social

Leggi su grantennistoscana

(Di domenica 10 settembre 2023), sembrerebbe chesi stia dedicando a unlavorativo:impazza sui. È stata, senza alcun dubbio, proprioad essere la regina di questo ultimo gossip estivo. Oltre che per la sua terza separazione da Stefano De Martino, la conduttrice argentina è finita sulla bocca di tutti per il suo ‘addio’, totalmente improvviso ed inaspettato, alavorativo in vista per? Cosa è emerso. Credits: Instagram @real (grantennistoscana.it)Non solo Barbara D’Urso: a ...