Beach volley | Benzi-Bonifazi conquistano lo Scudetto Tra le donne trionfano Benazzi-Breidenbach

(Di domenica 10 settembre 2023) Nella giornata odierna, sul campo centrale del Polo Est Village a Bellaria Igea Marina, Davidee Carlosi sono laureati campioni d’Italia 2023 dibattendo 2-1 (21-19, 19-21, 15-9) Manuel Alfieri e Davis Krumins. Il tiebreak è stato decisivo per i ragazzi di coach Gianni Mascagna, vincitori anche della Coppa Italia 2023, lo. Marco Viscovich e Gianluca Dal Corso, che sono arrivati a questa tappa in testa alla classifica generale, sono stati infatti sconfitti in semifinale da Adrian Carambula e Remi Bassereau. In campo femminile, invece, si sono diventate campionesse d’Italia Giadae Sara, che in semifinale hanno avuto la meglio per 2-0 (21-13, 21-17) su Aurora Mattavelli e Claudia Puccinelli. In virtù della ...