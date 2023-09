Bassetti | Il Covid come una clava politica

(Di domenica 10 settembre 2023) AGI - Il-19 utilizzatoper colpire la maggioranza di Governo". Un "allarmismo montato ad arte proprio nei giorni che precedono l'inizio delle scuole e il rientro al lavoro degli italiani". Matteo, infettivologo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, e diventato negli ultimi tre anni volto noto della lotta al Coronavirus, non usa mezzi termini e, parlando con l'AGI, attacca a testa bassa chi in questi giorni ha deciso di rimettere al centro del dibattito pubblico il tema della pandemia. "Sono attacchi studiati a tavolino, basta vedere da che parte arrivano. Ricciardi (consigliere dell'ex ministro della Salute Roberto Speranza ndr) è espostomente con 'Azione' di Calenda, quindi fa parte ...

Matteo Bassetti contro i gufi del Covid: "Chi ha interesse a parlarne" Liberoquotidiano.it

L'infettivologo in un'intervista all'AGI punta il dito contro un allarmismo montato ad arte proprio nei giorni che precedono l'inizio delle scuole e il rientro al lavoro ..."Non dobbiamo commettere l'errore di dire 'va tutto male, siamo pieni di Covid', perché, in realtà, i nostri ospedali sono scarichi. La variante Eris presenta dei sintomi molto blandi. Il fatto che pe ...