Basket Sindrome di Down | l’Italia Maschile è campione d’Europa | fa poker storico

Si tratta della terza affermazione per la Nazionale Italianadi Down, che vinse anche nel 2018 e 2019. La formazione campione d'Europa è composta da Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex ...Con la vittoria per 34 - 18 sulla Finlandia, la Nazionale italiana dicondi Down è ancora campione d'Europa. La vittoria a Padova vale il titolo continentale per gli azzurri, che si confermano campioni e iscrivono il proprio nome nell'albo d'oro per la ...ROMA - 'Un nuovo grande successo per la nazionale italiana dicondi down. Grazie per aver portato di nuovo in alto il nostro Tricolore, campioni d'Europa!'. Così sulla sua pagina Facebook la presidente del consiglio Giorgia Meloni (foto) ...

(DIRE) Roma, 10 Set. – I magnifici ragazzi della Nazionale Italiana Sindrome di Down di basket sono di nuovo campioni d’Europa. A Padova, all’interno dei Suds European Championships, l’Italia batte la ...La squadra azzurra, che conta anche sull’atleta sardo Davide Paulis (dell’Atletico Aipd) ha conquistato sei successi in sei anni: tre titoli Mondiali (2018, 2019, 2022) e tre Europei (2017, 2021 e ...