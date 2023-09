Basket | Mondiali Bronzo al Canada | Stati Uniti ko all' overtime

(Di domenica 10 settembre 2023) Niente medaglie per gli statunitensi, sul podio i canadesi con Brooks che ne mette a referto 39 ROMA - E' ila vincere la medaglia diaidi. Alla Mall of Asia Arena di ...

Niente medaglie per gli statunitensi, sul podio i canadesi con Brooks che ne mette a referto 39 ROMA - E' il Canada a vincere la medaglia di bronzo aidi. Alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, i canadesi si aggiudicano all'overtime la sfida contro gli Stati Uniti, ovvero la nazionale che ha eliminato gli azzurri di ...Per la prima volta nella sua storia il Canada, argento alle Olimpiadi del 1936, riuscito a salire sul podio dei. A Manila Brooks (autore di 39 punti) e compagni hanno conquistato il bronzo battendo 127 - 118 dopo un tempo supplementare nella finalina gli Stati Uniti, dal canto loro tornati a casa a ...Delusione Stati Uniti al mondiale di. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con la Germania che l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il bronzo con il Canada 127 - 118 e chiude solo al quarto posto ...

Basket, Mondiali: Stati Uniti giù dal podio, Canada medaglia di bronzo - Sportmediaset Sport Mediaset

Niente podio per gli Stati Uniti ai Mondiali di basket, la medaglia di bronzo va infatti al Canada al termine di una partita spettacolare vinta all'overtime con il punteggio di 127-118. Primo podio mo ...Tedeschi e serbi si affrontano nell'ultimo atto della rassegna iridata: in palio il titolo di campione del mondo ...