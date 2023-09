Basket | Mondiali 2023 | la Germania è campione del mondo Serbia sconfitta 83-77

(Di domenica 10 settembre 2023) Ladel. La formazione teutonica batte 83-77 lanella finale deidie sale sul tetto delper la prima volta nella sua storia. Una partita davvero emozionante a Manila, che vede le due squadre darsi battaglia fino all’ultimo secondo con un Dennis Schroder mostruoso che, da capitano, porta al trionfo i suoi compagni di squadra realizzando ben 28 punti. Per i balcanici non sono sufficienti i 21 punti di Aleksa Avramovic e i 17 di Bogdan Bogdanovic.: IL REGOLAMENTO PROGRAMMA E TVRISULTATI E CLASSIFICHE CALENDARIO COMPLETO DELL’ITALIA TABELLONE E ...

MANILA (FILIPPINE) - L'attesa è terminata: Germania e Serbia si sfidano alla ' Mall of Asia Arena ' di Manila : in palio il Mondiale Fiba 2023 . I tedeschi hanno eliminato, a sorpresa, gli Usa ...Il Canada batte 127 - 118 gli Usa nella finale per la medaglia di bronzo aidiin corso nelle Filippine. Ancora un ko, quindi, per la nazionale a stelle e strisce che partiva come favorita del torneo. I canadesi hanno dominato gran parte della partita, al di ...AGI - Il Canada ha conquistato una storica medaglia di bronzo aidibattendo a sorpresa 127 - 118 gli Stati Uniti dopo un tempo supplementare. Nella finale per il terzo posto disputata a Manila, le due squadre avevano chiuso i tempi regolamentare ...

Per la prima volta nella loro storia i tedeschi si sono laureati campioni del mondo di basket. A Manila la compagine allenata da Gordon Herbert ha conquistato la medaglia d'oro battendo in finale ...Finale inedita alla Mall of Asia Arena di Manila: Germania e Serbia si contendono lo scettro di Campione del Mondo 2023 FIBA. Sarà la prima volta della squadra tedesca di ...