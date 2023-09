Basket | Mondiali 2023 | il Canada sconfigge gli Stati Uniti e vince il bronzo! Fondamentali Brooks e Gilgeous-Alexander

(Di domenica 10 settembre 2023) Ilbatte glie chiude al terzo posto aidi. Al Manila Mall of Asia Arena (Filippine), i ragazzi di Jordi Fernandez restano davanti per tutta la partita, subiscono l’incredibile rimonta nell’ultimo quarto (con tripla del pareggio di Bridges allo scadere), ma poi si dimostrano una grande squadra e con un grande overtime si impongono con il risultato finale di 127-118. Per la squadra nordamericana si tratta del primo bronzo iridato della propria storia.quest’oggi per ili 39 punti di un infinto Dillon, i 31 punti e 12 assist di un incredibile Shaie i 23 di RJ Barrett. Agli, ...

Invece, l'Italia delsi è dovuta arrendere anche alla Slovenia 89 - 85, chiudendo questicon un ottavo posto che qualche rammarico comunque lo lascia dopo aver ragggiunto i quarti per ...... costruisce bene ma manca di qualità al dunque, come la Nazionale diche per tutto il ... per fortuna, al contrario delle Qualificazioni, qui contano di più gli scontri diretti. Per ...Ultima giornata della FIBA World Cup 2023. Alle 10:30 sfida tra grandi deluse, con Stati Uniti e Canada che si contendono il 3° posto. Alle 14:40 la finalissima tra Germania e Serbia. Tutte le partite ...

Mondiali di basket 2023, i risultati di oggi 10 settembre Sky Sport

Niente podio per gli Stati Uniti ai Mondiali di basket, la medaglia di bronzo la conquista infatti il Canada al termine di una partita spettacolare vinta all'overtime con il punteggio di 127-118. Prim ...Rotazioni decisamente ridotte per Steve Kerr in vista della finale 3°-4° posto dei Mondiali 2023. Il coach degli States, già dei Golden State Warriors che hanno fatto la storia della NBA, dovrà infatt ...