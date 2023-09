Basket | Mondiali 2023 | Germania e Serbia si contendono lo scettro di Campione del Mondo ‘Sfida nella sfida’ tra Schröder e Bogdanovic

(Di domenica 10 settembre 2023) Tutto è pronto ed apparecchiato per la Finale del Mondialedi: alle 14:40 italiane, infatti, la Mall of Asia di Manila (Filippine) ospiterà l’atto conclusivo che decreterà la nuova Nazionaledelche succederà alla Spagna di Sergio Scariolo nell’albo d’oro. A contendersi loiridato saranno due rappresentative europee: lada una parte, ladall’altra. Lanon ha mai vinto il Titolo mondiale – un solo bronzo nel 2002, con in campo un certo Dirk Nowitzki – e vuole sicuramente arrampicarsi fino ad una vetta mai esplorata finora. I teutonici hanno tenuto un ruolino di marcia impressionanterassegna asiatica: Dennise compagni, infatti, non hanno mai ...

'Percorso lungo, bisogna fare attenzione' 'La metafora della torta come aiNo, quest'... è vero che tra di noi ci seguiamo molto, l'abbiamo fatto cole adesso facciamo un in bocca al ..., Virtus: Rientro in vista per tutti i reduci dai Campionati, con l'Italia che ha chiuso all'8° posto ed è stata superata 85 - 89 dalla Slovenia. Ognjen Dobric sarà impegnato, ...Germania contro la Serbia, nonché la finale - per giunta tutta europea - meno attesa che andrà a chiudere questi imprevedibili. I tedeschi, guidati da Herbert, sono riusciti nell'incredibile impresa di battere gli Stati Uniti 113 - 111, giocando una partita probabilmente irripetibile. Non da meno è stata la nazionale ...

Mondiali Basket, rivivi la diretta: Italia-Slovenia 85-89, azzurri ottavi Corriere dello Sport

Germania-Serbia sarà la finale dei Mondiali di basket 2023. L'ultimo atto della FIBA World Cup si disputerà alla Mall of Asia Arena di Pasay, nelle Filippine, oggi domenica 10 settembre 2023 con palla ...E’ il giorno della Finale del Mondiale 2023 di basket! Oggi, domenica 10 Settembre, sapremo chi tra Germania e Serbia alle 14:40 italiane a Manila (Filippine) alzerà al cielo il trofeo di Campione del ...