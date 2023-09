Basket | la Nazionale Italiana Sindrome di Down è campione d’Europa

(Di domenica 10 settembre 2023) Splendidadi. I magnifici ragazzi azzurri battono la Finlandia mediante il punteggio di 31-18 nel match valevole per i SUDS European Championships di Padova e si laureano campioni2023. Il cammino dell’Italia risulta impeccabile, poiché chiude senza alcuna sconfitta ed avendo battuto squadre come Ungheria (33-12), Turchia (27-23) e Portogallo (31-7). Si tratta della terza affermazione per ladi, che vinse anche nel 2018 e 2019. La formazioneè composta da Stefano Barollo, Stefano Borgato, Alex Cesca, Andrea Durante, Raniero De Fusco, Alessandro Greco, Francesco Leocata e Davide Paulis. Allenatore Giuliano ...

Commenta per primo Toccare il cielo con un dito, mentre con i piedi stai sprofondando: è l'incredibile destino dello sport in Germania in queste ore, che vede laditrionfare nel Mondiale filippino, dopo aver sconfitto gli Stati Uniti e i fenomeni dell'NBA (non tutti, e questo è un altro tema da sviscerare) e la corazzata serba già cinque ...Latedesca nella prossima sfida , l'amichevole di martedì a Dortmund contro la Francia, ... E così, mentre gli appassionati tedeschi disi godono il titolo mondiale, i calciofili si ...Germania campione del mondo dinei Mondiali del 2023. Latedesca si è imposta in finale sulla Serbia per 83 - 77. E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono ...

