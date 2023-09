Basket | la Germania completa l’impresa | batte la Serbia 83-77 ed è campione del mondo per la prima volta nella storia

(Di domenica 10 settembre 2023) Per la, ladel. I tedeschi,Mall of Asia Arena di Manila, hanno sconfitto la nazionale serba, favorita della vigilia. Tuttavia, Dennis Schröder e compagni avevano già dimostrato in semifinale di essere capaci di ogni impresa, superando per 113-111 gli Stati Uniti. La finale dei mondiali didi oggi, 10 settembre, si è conclusa con il punteggio di 83-77 per i tedeschi. I serbi, guidati dal ct Svetislav Peši?, non centrano il sigillo iridato dal 2002, quando giocavano ancora sotto la bandiera della Jugoslavia. Ed è una seconda finale amara per la, ai Mondiali, negli ultimi nove anni: nel 2014, sempre all’atto finale, fu sconfitta dagli Stati Uniti. Il ...

