Basket | Gigi Datome | d’Italia e non solo Una carriera da ricordare davvero

Leggi su oasport

(Di domenica 10 settembre 2023) 9 settembre 2023. Nell’Italia cestistica, questo sarà ricordato come il giorno di un’ultima volta. Quella di, un giocatore che ha inevitabilmente segnato tutta la storia recente della pallacanestro tricolore. E non lo ha fatto soltanto per quanto fatto in campo, ma anche per quello che ha spesso lasciato trasparire: intelligenza, carisma e una capacità di guardare anche oltre i problemi del suo sport. Un tratto, questo, che per buonissima misura condivide con Nicolò Melli, non a caso tra quelli con cui meglio si è trovato nel suo percorso agonistico. Che sia nato a Montebelluna, nel trevigiano, èun caso:è, e sempre sarà, sardo. Orgogliosamente sardo, di Olbia, quell’Olbia dove da giovane sognava, fino a quando non finì nelle giovanili di Siena. Le differenze di trattamento si videro e ci ...