Basket | Germania campione del Mondo | Serbia ko 83-77

(Di domenica 10 settembre 2023) Roma, 10 set. (Adnkronos) - Ladeldi. La nazionale tedesca si è imposta in finale sullaper 83-77. E' la prima volta per i tedeschi, che non erano mai andati oltre il terzo posto (2002), e sono arrivati in finale dopo l'impresa contro gli Stati Uniti, lainvece non vince la rassegna dal 2002, quando si chiamava ancora Jugoslavia.

Per la prima volta nella storia, laè campione del mondo. I tedeschi, nella Mall of Asia Arena di Manila, hanno sconfitto la ... La finale dei mondiali didi oggi, 10 settembre, si è ...MANILA (FILIPPINE) - Laè campione del Mondo ! I tedeschi, che avevano eliminato gli Usa in semifinale , battono 83 - 77 la Serbia in finale e conquistano il primo titolo iridato della loro storia. Segui la diretta ...Delusione Stati Uniti al mondiale di. La nazionale a stelle e strisce, dopo il ko con lache l'ha estromessa dalla finale, perde anche la 'finalina' per il bronzo con il Canada 127 - 118 e chiude solo al quarto posto ...

Germania-Serbia ai Mondiali di basket, dove vederla in TV e streaming: orario della finale Sport Fanpage

A Manila la compagine allenata da Gordon Herbert ha conquistato la medaglia d'oro battendo in finale 83-77 un'ottima Serbia. Dopo essere tornati negli spogliatoi per la pausa sul punteggio di 47 pari, ...La Germania ha battuto 83-77 la Serbia in finale ai Mondiali di basket ed ha conquistato il suo primo titolo di campione del mondo. I tedeschi hanno la meglio dei serbi che, alla vigilia, erano dati ...