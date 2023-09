Barella penalizzato | Dimarco e Bastoni in difficoltà sul finale | le pagelle – CdS

(Di domenica 10 settembre 2023) L’Italia del nuovo CT Luciano Spalletti fa il suo esordio assoluto contro la Macedonia del Nord per le qualificazioni al prossimo Europeo, ma il risultato non è dei migliori. Il campo penalizza le caratteristiche di Nicolò. Qualche incertezza di troppo sulper Alessandroe soprattutto Federico. Ecco ledei tre giocatori dell’Inter secondo il Corriere dello Sport. LE– L’Italia soffre gli avversari, il campo e probabilmente il nuovo modulo di Luciano Spalletti, ma contro la Macedonia del Nord era importante fare meglio dell’1-1 che rischia di compromettere il discorso qualificazioni. Paura per Alessandrodopo 20?, inda Miovski. C’è quando la Macedonia riparte e serve fronteggiare. E ...

Politano 5dalle pessime condizioni del campo, non riesce a incidere sprecando tanti ... facendosi trovare pronto all'appuntamento dopo la traversa di. Zaccagni 5,5 Come per ...... "Voli e collegamenti sbilanciati a vantaggio di Bari, scalo del Salento" Politica [ 17/... composta dai consiglieri Vincenzo Radisi, Francesco Lotesoriere, Tony, Giovanni Sisto, ...... quindi la Honda di Iker Lecuona e la Ducati delAxel Bassani. Decimo Danilo Petrucci. ... portato fuori con lama cosciente. Si è quindi ripartiti per affrontare gli altri 17 ...